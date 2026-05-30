90-летняя Светлана Дружинина показала кадры из отпуска у моря

Звезда фильма «Девчата» Светлана Дружинина поделилась с поклонниками атмосферными кадрами из отпуска у моря. Несмотря на солидный возраст, 90-летняя звезда продолжает активно вести соцсети и рассказывать подписчикам о путешествии.

В новом видео актриса показала морской пейзаж и живописные виды побережья. За кадром Дружинина выразительно прочитала стихотворение «Белеет парус одинокий», а в финале ролика появилась в кадре сама.

Публикация вызвала теплую реакцию поклонников. Пользователи соцсетей пожелали артистке прекрасного отдыха и осыпали её комплиментами, отметив ее энергию, жизнелюбие и вдохновляющий пример активной жизни.

Ранее Светлана Дружинина высказала своё мнение о современных экранизациях советских сказок. Она считает, что старыми фильмами детей уже не заинтересовать, потому что у них другие интересы. Однако, сказки им всё равно нужны.

