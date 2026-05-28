Российский телеведущий Максим Галкин* в четверг, 28 мая, заявил, что новый клип певца Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, в котором иностранные агенты «поют» патриотическую песню с помощью нейросети, представляет собой «доску почета».

— Я расстроен, что он взял мою старую фотку. В нынешнем прайме я бы подпевал эффектнее. Эх ты, Дроня, я тебя тоже куда-нибудь вставлю. Прям доска почета получилась. Мне кажется, что в титанических усилиях снискать славу народную, артист Дронов набредает случайно на незапланированные смыслы, — написал артист в личном блоге.

Комика поддержала певица Рита Дакота, которая выразила сожаление, что не попала в клип SHAMAN вместе с другими культурными деятелями, которые признаны иностранными агентами.

Ярослав Дронов представил клип на новую композицию под названием «Россия-мама» 28 мая. В нем он в классическом черном костюме раскладывает на столе фотографии россиян-иноагентов и изучает их «личные дела». Среди них присутствуют снимки журналистов Юрия Дудя* и Алексея Венедиктова*, а также музыкантов Андрея Макаревича* и Земфиры Рамазановой*.

*Признаны иностранными агентами на территории России по решению Министерства юстиции РФ.