Дмитрий Маликов рассказал об отношениях с Долиной

Певец Дмитрий Маликов рассказал о своих отношениях с Ларисой Долиной. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Маликова, Долина помогла ему в начале карьеры, а также выступила композитором одной из его первых песен. Он также рассказал, что считает певицу своим другом.

«Я с Ларисой давно дружу, и она как-то давно меня очень поддержала. Мне было 17 и она в качестве композитора написала мне одну из моих первых песен. К ней обратился мой отец, она сказала: "Да, симпатичный парень, подает надежды". Песня называется "Дом на облаке"», — заявил он.

Впрочем, эта песня так и не была выпущена на площадки. По словам Маликова, он не исключает, что выпустит ее позже.

«К сожалению, мы ее не выпустили, но у меня на кассетке остался такой раритет. Может быть вскоре и будет релиз», — добавил певец.

Ранее Долина рассказала о том, что перенесла операцию.