Актер Евгений Кулик получил травму головы во Вьетнаме

Актер Евгений Кулик попал в больницу во Вьетнаме. Как сообщает Telegram-канал Baza, артист получил травму головы, неудачно нырнув в бассейн.

По словам артиста, он нырнул головой вниз и сильно ударился. Сразу после этого он поехал в медицинское учреждение. Врачи сделали МРТ и наложили швы.

Сейчас с актером все хорошо. По его словам, медики не обнаружили у него сотрясения, оценив полученную им травму исключительно как поверхностную.

Кулик поехал во Вьетнам вместе с семьей, супругой Ригиной и детьми, а также близкими друзьями. Пара воспитывает троих детей: пятилетнюю Софию, трехлетнего Федора и годовалого Матвея.