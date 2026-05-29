Актер Евгений Кулик получил травму головы во Вьетнаме

Актера и блогера Евгения Кулика госпитализировали во Вьетнаме: он получил травмы головы, когда нырял в бассейн. Об этом в пятницу, 29 мая, пишет Baza.

По словам артиста, он неудачно нырнул в бассейн вниз головой и сильно ударился, на несколько секунд потеряв память. Сразу после этого он отправился в больницу, врачи сделали МРТ и наложили швы. Сейчас состояние актера хорошее: по его словам, медики не нашли у него сотрясения и оценили травму как поверхностную, сообщается в публикации.

Если во время купания в бассейне появились першение или боль в горле, жжение в груди, кашель, одышка, головокружение или слабость, это могут быть признаки отравления хлором. Такие реакции чаще возникают из-за несоблюдения правил обработки бассейна и отсутствия контроля за остаточным хлором в воде.