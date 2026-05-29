Деми Мур дала показания против отца своей единственной внучки

Деми Мур выступила с показаниями в рамках судебного разбирательства по делу об опеке над трёхлетней Луэттой — дочерью Румер Уиллис и Дерека Ричарда Томаса. В судебных документах, полученных The Daily Mail, 63‑летняя актриса описала «агрессивное и неуместное» поведение Томаса во время домашних родов, когда малышка появилась на свет.

© Super.ru

По словам Мур, уже во время беременности Румер находилась в постоянном стрессе из‑за поведения партнёра. Актриса также утверждает, что на следующий день после родов Томас ворвался в комнату, где Мур и сестра Румер Скаут убирались, и гневно возмущался их присутствием.

«Она часто говорила, что не получает от Дерека никакой поддержки и чуткости. <…> Я слышала, как он ругал её за то, что мы пришли якобы без его разрешения», — вспомнила актриса.

37‑летняя Румер обвиняет бывшего партнёра в домашнем насилии и принудительном контроле. Она заявила, что поведение Томаса стало особенно нестабильным после рождения дочери. Дерек Ричард Томас отвергает все обвинения. В заявлении 2026 года он назвал утверждения «полными неточной и ложной информации» и подчеркнул, что отношения завершились по обоюдному согласию.

Читайте также: Дочь Брюса Уиллиса сделала неутешительное заявление о состоянии неизлечимо больного отца