Анну Семенович экстренно госпитализировали

Премьера нового дуэта Анны Семенович и Алексея Петрухина обернулась страшным происшествием. Артисты приехали на радио, чтобы представить свою песню «Раздели со мною лето», однако так получилось, что после эфира руку Семенович придавило массивной дверью. В результате от пальца оторвалась часть мягкой ткани. Как стало известно "МК", артистку экстренно госпитализировали в ближайший травмпункт, где ей было наложено шесть швов и сделан укол от столбняка.

© Московский Комсомолец

"После необходимых медицинских манипуляций, едва придя в себя от пережитого шока, Анна, как настоящий артист, приняла решение не прерывать назначенные на сегодня мероприятия и отправилась в студию снимать промоматериалы к новому дуэтному релизу, - рассказали нам представители артистки. - Врачи оценили состояние Анны как удовлетворительное и позволили ей продолжить работать".

Сама певица Семенович сообщила "МК", что палец очень болит, обезболивающие помогают, но не до конца. Однако, несмотря на дискомфорт и боль, она не может подвести людей на площадках, которые ждут её приезда.