«Встал на сложную тропу»: Дробыш дал неожиданный совет певцу Shaman

Певцу Shaman (Ярослав Дронов) не следует увлекаться песнями про иностранных агентов. Как сообщает News.ru, об этом заявил композитор Виктор Дробыш.

По мнению Дробыша, артист должен петь про любовь ко всему, в том числе к женщине. Политическая история в музыке долго не работает, а когда Дронов захочет петь про любовь — «люди не будут воспринимать это так».

«Они будут воспринимать его как певца, который поет про иноагентов. К большому сожалению, потому что он в принципе очень талантливый парень. <...> Он встал на сложную тропу. Может быть, он победит, но не думаю», — заявил Дробыш.

Ранее Shaman представил новый клип на песню «Россия-мама». В нем с помощью ИИ Дронов заставил петь иноагентов.