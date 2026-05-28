Роман Курцын потерял огромную сумму на своем модном бизнесе

Актер театра и кино, каскадер Роман Курцын столкнулся с финансовыми трудностями в модном бизнесе. Об этом сообщает «Звездач».

По данным Telegram-канала, его бренд одежды, зарегистрированный на ООО «Зорни», по итогам 2025 года показал убыток в 1,5 миллиона рублей. Кроме того, у компании есть долг перед налоговой — 28 тысяч рублей.

Курцын родился 14 марта 1985 года в Костроме. В 2007 году окончил Ярославский театральный институт. Он снимался в кино, работал каскадером, выступал сооснователем и организатором каскадерского театра «Ярфильм».

Курцын женат на актрисе Анне Назаровой, пара воспитывает сына и дочь. Информацию о детях актер намеренно скрывает. Несколько лет назад ему приписывали роман с Агатой Муцениеце, но актриса эти слухи опровергла.

