Певица Жасмин назвала причину, по которой чувствовала себя «очень плохо»

Никита Бородкин

Певица Жасмин (настоящее имя — Сара Шор) призналась, что похудела на 12 килограммов за год. Как сообщает «Пятый канал», исполнительница призналась, что чувствовала себя «очень плохо».

По словам артистки, путь к стройности начался осенью 2025 года, когда она решила всерьез заняться здоровьем и пересмотреть рацион. Нутрициолог помог ей наладить правильное питание и улучшить показатели организма. Жасмин отказалась от масел, однако не придерживается жестких ограничений, хотя даже во время походов в рестораны консультируется с врачом по поводу выбора блюд.

«У меня было очень низкое железо. Когда я сдавала анализы, ферритин (белок, который отвечает за железо) у меня был практически на нуле все время. Я вызывала медсестру: она меня прокапывала. Или же принимала таблетки, чтобы поднять ферритин. Я действительно себя очень плохо чувствовала», — рассказывала она.

Певица также делает перекусы протеиновыми батончиками без сахара — так она борется с голодом. При этом главной целью для Жасмин остается не только желаемый вес, но и внутренний комфорт.