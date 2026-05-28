В Госдуме неожиданно оценили новый клип певца Shaman

Депутат Госдумы Госдумы Виталий Милонов положительно оценил задумку нового клипа певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) с поющими лицами иноагентов. Об этом сообщает News.ru.

Парламентарий отметил, что такой ход неизбежно привлечет повышенное внимание к песне. При этом самому Милонову важно в композициях содержимое, а не их интерпретация.

«Поэтому я не смотрю клипы, а слушаю. У Дронова хороший голос, он молодец в вокальном плане. Песня точно зайдет», — заявил он.

Депутат добавил, что Дронов хорошо посмеялся над певцом Андреем Макаревичем* (признан Минюстом РФ иностранным агентом). По мнению депутата, иноагента будет «корежить», когда он увидит свое «нейрослоповое» лицо.

Ранее Shaman представил новый клип на песню «Россия-мама», в котором с помощью ИИ-технологий «оживил» голоса иноагентов и заставил их петь.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.