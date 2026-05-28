Рыбин и Сенчукова готовятся к новой свадьбе

В жизни Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой совсем скоро случится знаменательное событие. Их общий сын Василий планирует сыграть свадьбу. Торжество, как стало известно корреспондентам «МК», состоится уже нынешним летом.

Наталья и Виктор признались, что подготовкой к торжеству занимаются молодые. И это артистов очень радует.

- Они сами все делают, - объясняет Наталья Сенчукова. - Мы вообще ничего не придумываем. Мы просто станем гостями, которые будут петь на свадьбе.

- Об этом нас попросили сами ребята, - делится Виктор Рыбин. – Они нам сказали: «Мам, пап, мы хотим сэкономить на музыке. Вы нам споете на свадьбе?» Мы ответили сразу: «Конечно».

Наталья говорит, что свадьба будет достаточно скромная.

Молодожены планируют пригласить около шестидесяти человек. Сенчукова уже решила, что на торжестве будет в новом наряде. «В июне поеду покупать», - по секрету призналась артистка. А Виктор, судя по всему, выберет костюм из тех, что уже есть в его гардеробе.

- Ничего покупать не буду, - улыбается певец.

Ведущий на свадьбе сына будет профессиональный: его молодые уже выбрали. Как оказалось, звездной семье он хорошо знаком.

- Ведущий - бывший десантник, окончил Московский институт культуры, - делится Виктор. - Вся наша семья его знает. К нему можно подойти и сказать: «Ну что, Юрок?» А он ответит: «Ну что, Витек?» Вот такие у нас отношения.

С подарком для молодых Рыбин с Сенчуковой тоже уже определились. Говорят, что подарят деньги. Правда, сумму, которую презентуют сыну с невесткой, они не называют. Но говорят, что она с каждым днем становится все больше.

- Мы же – хитрые, - улыбается Рыбин. – Положили деньги, которые хотим подарить, на вклад в банк. Сейчас там идут процентики. Так что подарим еще больше!

Напомним, что для Василия нынешний брак будет уже вторым. Несколько лет назад он женился на девушке, с которой был знаком еще со школьной скамьи. Однако после регистрации отношения стали портиться и спустя время они расстались. Виктор и Наталья переживали из-за развода сына, но сразу заявили, что всегда поддерживают его решения.