Актер Дмитрий Дюжев, известный по роли Космоса в сериале «Бригада», заявил о намерении баллотироваться в Государственную думу. Выборы состоятся в сентябре, передает News.ru.

Подробности предвыборной программы артист пока не раскрывает, ссылаясь на то, что не имеет права этого делать в данный момент. Он охарактеризовал свою цель как «улучшить нашу жизнь» и подчеркнул, что намерен активно заниматься законотворчеством, а не сидеть в кабинете.

У Дюжева нет диплома о политическом образовании, но он надеется скоро его получить, чтобы снять вопросы о своем профессионализме. Артист родился 9 июля 1978 года в Астрахани, окончил ГИТИС. В фильмографии — более 90 работ, включая «Жмурки», «Каникулы строгого режима», «Бременских музыкантов» и роль Джо Байдена в сериале «Гудбай». С 2008 года женат на Татьяне Зайцевой, у пары двое сыновей.

Дюжев поддерживает спецоперацию. В 2022 году он участвовал в митинге-концерте «Za Россию!» в Санкт-Петербурге и фестивале «Дни России в Донбассе», признавая, что осознавал риски, так как известные артисты в ДНР являются желаемой целью для ВСУ. Актер заявляет, что любит страну, не сомневается в правильности ее решений, уважает президента Владимира Путина и видит улучшение качества жизни.