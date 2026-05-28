Ольга Дибцева вышла на работу после родов

Ольга Дибцева раскрыла детали личной жизни. Актриса призналась, что ей пришлось выйти на работу после родов, потому что у семьи оказалось печальное финансовое положение.

Популярная актриса счастлива во втором браке. В 2024 году Ольга родила от второго мужа, бизнесмена Евгения. Кроме того, у Дибцевой есть еще ребенок от первого брака. Тогда ее супругом был предприниматель Роман Бочаров.

В новом интервью Дибцева призналась, что когда стала матерью, то в декрете долго не сидела.

"Я никогда не представляла себя безвылазно сидящей дома, совсем уж не работающей. Тем более, когда старшая родилась, там вообще был не вариант не сниматься, иначе нам жить было бы не на что", - сообщила Ольга.

Сейчас у нее нет проблем с деньгами, однако артистка все равно не отказывается от работы. Когда Дибцева на съемках, а муж в командировках, с детьми помогает няня, которая живет в семье.

Кстати, с мужем Ольга видится нечасто, поэтому они даже успевают соскучиться друг по другу. Когда есть возможность, супруги стараются проводить время только вдвоем. Дибцева отметила, что во втором браке почувствовала себя в патриархальной семье, где глава - именно муж. В первом союзе у нее такого не было.