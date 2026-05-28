Подкошенный «странной болезнью» Зейн Малик набросился на фанатов

Периодические стычки между талантами и поклонниками – не новость сегодняшнего дня, этими историями кишат хроники многих десятилетий. Как и дилеммой о том, насколько «вежливыми» и до каких пределов дожны быть с фанатами их любимчики, если поклонники переходят все нормы и грани приличия. В центре подобной истории оказался экс-солист One Direction Зейн Малик.

На днях пресса бурно обсуждала «стычку» в дверях отеля актера Рассела Кроу с поклонниками. А по соцсетям параллельно разлетелось «скандальное» видео, на котором бывший участник групы One Direction, до сих пор не избавившийся от ярлыка «поп-пупса», Зейн Малик «агрессивно реагирует» на толпу после концерта в Манчестере.

На кадрах видно, как певец пытается попасть в автомобиль после выступления на AO Arena, пока вокруг машины собирается плотная толпа людей, и бедный поп-пупс, расталкивая возбужденных поклонников, с нервным криком вопит: «Убирайтесь с моего пути!» - буквально штурмом пробивается к двери авто, в то время, как охрана певца оказывается полностью дезориентированной в возникшей суматохе.

Видео стало вирусным, «возмущенная общественность» на все лады принялась перемывать кости поп-знаменитости, обвиняя Малика в «грубом отношении к поклонникам». Однако артист не стал молчать и выступил с собственным комментарием под скандальным видеопостом. Он выразил «категорическое несогласие» с подобной «однобокой страктовкой» и заявил, что «настоящие фанаты вели себя уважительно», а главной проблемой были вовсе не они, а люди, которых артист назвал «сталкерами».

«Давайте проясним факты, — написал певец. - Фанаты всегда были и остаются уважительными и потрясающими. Проблема была в нескольких взрослых мужчинах, которые 10 минут блокировали двери отеля и машину, не давая нам и охране уехать».

Артист подчеркнул, что речь идет не о поклонниках, а именно о людях, которые преследуют знаменитостей «ради контента, видео и внимания в соцсетях».

«Это не фанаты. Это сталкеры», — обличительно заявил Малик.

Поп-стар также отметил, что подобное поведение «только портит атмосферу для настоящих поклонников и создает опасные ситуации как для артистов, так и для окружающих».

Инцидент произошел после концерта в Манчестере в рамках его мирового тура Konnakol World Tour. Накануне певец также выступил на O2 Arena в Лондоне, а сам тур проходит в поддержку пятого сольного альбома Konnakol, релиза, выход которого сопровождался серьезными проблемами со здоровьем у артиста.

Ранее в этом месяце Малик был вынужден отменить часть концертов в США и Великобритании после госпитализации с «загадочным заболеванием». Пока пресса гадала, что же стряслось – просто переутомился или дела посерьезнее, – сам певец признался, что «неожиданно оказался в больнице» прямо во время релизной недели альбома. Несмотря на это, Малик заверил фанатов, что «уже чувствует себя лучше» и намерен вернуться к туру в полной форме.

На этом «госпитальном» фоне концерты в Лондоне и Манчестере, как отмечают наблюдатели, «еще больше раззадорили любопытство поклонников и зевак». Следующие концерты тура запланированы в Мексике, после чего гастрольная поездка артиста продолжится уже осенью в Южной Америке.