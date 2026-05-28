Боня возмутилась приговором россиянке, которая курила кальян на куличе

Блогер Виктория Боня прокомментировала приговор 27-летней Ксении Белоусовой, которую осудили после публикации видео с кальяном на куличе.

Девушку приговорили к трем годам и 25 дням лишения свободы по статье об оскорблении чувств верующих.

Во время заседания Белоусова признала вину и заявила, что раскаивается в своем поступке. Она также рассказала, что посещает церковь и осознала значение пасхальных атрибутов. При этом у девушки уже был условный срок по делу о наркотиках.

— Три года? Вы серьезно? Разве не лучше ее отправить на исправительные работы — в дом престарелых, например? — задалась вопросом 46-летняя звезда соцсетей под соответствующей публикацией про Белоусову.

За девушку также заступилась журналистка Ксения Собчак. По ее словам, наказание оказалось несоразмерным.

Священник Покровского кафедрального собора и часовни Святой Татианы в Барнауле Александр Микушин призвал изменить приговор девушке, осужденной за использование кулича для кальяна, поскольку «тюрьма не исцеляет душу». Он предложил заменить реальное заключение на «созидательный труд».