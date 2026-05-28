Фиктивный брак, миллиардные доходы и жесткая критика: как живет Высоцкая

СМИ сообщили, что бизнес актрисы и телеведущей Юлии Высоцкой по итогам 2025 года принес выручку в 164 миллиарда рублей. «Комсомольская правда» рассказала о ключевых моментах из жизни актрисы.

Доходы Высоцкой

«Комсомольская правда» писала со ссылкой на сервис проверки контрагентов Rusprofile, что бизнес актрисы принес выручку в 164 миллиарда рублей по итогам 2025 года. По данным газеты, Высоцкая выступает учредителем 67 компаний. По информации «КП», компании работают в сферах розничной торговли лекарствами, кино, ресторанного бизнеса, доставки еды и аренды.

Личная жизнь

Первым мужем актрисы был ее коллега Анатолий Кот, но их брак, по данным «Комсомольской правды», был фиктивным - он якобы понадобился, чтобы Высоцкая могла получить документы Белоруссии для работы в театре Янки Купалы в 1990-х, после распада СССР.

В 1998 году Высоцкая вышла замуж за режиссера Андрея Кончаловского. У пары двое родных детей - дочь Мария и сын Петр. В октябре 2013 года Кончаловский попал в автокатастрофу на юге Франции вместе с 14-летней дочерью. Девочка впала в кому. Осенью 2025-го Высоцкая рассказала, что жизнь девочки «идет, как она может идти». Актриса отметила, что они постоянно пробуют что-то новое и будут бороться «до самого конца».

Высоцкая рассказала, что четыре года назад стала приемной мамой девочки. По словам актрисы, ребенка удочерили, когда ей было всего девять дней.

«Мы сильно не прятались, но и не афишировали. Сейчас жизнь с соцсетями, все стало какое-то бесконтрольное, не знаешь, на что нарвешься. Хочется оградить ребенка от странных проявлений», - подчеркнула она.

Критика из-за рецептов

News.ru отмечает, что Высоцкая столкнулась с волной критики, когда в интернете начали высмеивать старые выпуски шоу «Едим дома» - некоторые из них стали мемами. По данным издания, Высоцкая позже рассказала, что это повлияло на ее бизнес.