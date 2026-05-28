Актер Степан Белозеров раскрыл свой главный страх

Актер и музыкант Степан Белозеров рассказал о своем главном страхе. Об этом сообщает «Пятый канал».

На премьере триллера «Пропасть» артист поделился с журналистами размышлениями о человеческих страхах и борьбе за выживание. По его словам, фильм заставил задуматься о том, что человек чувствует, оказавшись между жизнью и смертью.

«Это означает столкнуться со своим экзистенциальным ужасом смерти и понять, что Вселенная, которую ты видишь, когда поднимаешь голову наверх, она на самом деле очень большая. Настолько большая, что в твоей голове не поместится… Ты не можешь постигнуть этого. Мне кажется, что в целом столкнуться с пропастью — это как будто заглянуть в себя и услышать там эхо. Это довольно жутко», — заявил Белозеров.

Актер добавил, что осознает бессилие человека перед силами природы и обстоятельствами, но трусом себя не считает. Актер уверен, что в критический момент способен на смелые и даже рискованные поступки ради своих близких.