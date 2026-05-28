Звезда сериала «Солдаты» вспомнил о первом свидании с будущей супругой

Возлюбленная актера была замужем за другим, но Богданов терпеливо ждал, не вмешиваясь в отношения. Но, узнав о разводе, тут же приступил к ухаживаниям.

© WomanHit.ru

47-летний Роман Богданов раскрыл подробности предстоящей свадьбы с возлюбленной. Ранее звезда сериала «Солдаты» женат никогда не был, а потому церемония в ЗАГСе с обменом кольцами станет для него первой. Уже сейчас артист находится в приятном предвкушении радостного события. В эксклюзивном интервью WomanHit он поделился некоторыми деталями.

«Знаете, жены нет, пока, но я скоро женюсь: в августе у нас будет свадьба!» — заявил тот, пояснив, что его будущая супруга к киноиндустрии отношения не имеет, но работает на телевидении.

«Она блогер, и достаточно известный, а также телеведущая. Уверен, ее знаете — это Виктория Разницина. Скоро обязательно будет Богданова», — говорит Роман.

Актер признался, что знаком с Викторией довольно давно, но на момент первой встречи она была замужем, и лезть в отношения он не стал. Лишь узнав о разводе телеведущей, Богданов перешел к активным действиям.

Разницина получила приглашение на спектакль с Романом, едва вернувшись в Москву. Согласилась почти сразу, но оговорилась, что устала после перелета, да и проголодалась.

«Я сказал: „Давайте я вас накормлю, поужинаем вместе“. (Смеется). Она пишет: „Приезжайте, гостиница такая-то“. В тот момент я находился в гримерной, с коллегами, они стали подшучивать: только познакомились, уже в гостиницу зовет. И когда мы встретились, я просто увидел женщину своей мечты. С тех пор мы не расставались. В новогоднюю ночь я сделал ей предложение, прямо на сцене, я вел новогодний праздник в Ялте», — вспоминает Богданов.

Накануне мы писали о помолвке Олега Шепса. Экстрасенс готовится к свадьбе со своей возлюбленной.