Певец Ярослав Дронов 28 мая выпустил клип на песню «Россия-мама», в котором развесил на стену фото известных людей, покинувших страну или ставших иностранными агентами.

Телеведущий Максим Галкин*, в свою очередь, обвинил исполнителя в плагиате композиции британской артистки Адель.

— Когда не только лица без спроса взял, но и музыку у Адель позаимствовал, — написал он в своем блоге.

Многие действия певца вызывают неоднозначную реакцию у общественности. Например, зимой он опубликовал ролик, на котором попробовал замерзший Байкал на вкус. Певец несколько раз облизал ледяную гладь, сопроводив кадры в своем Telegram-канале возрастной отметкой «18+».

Клип SHAMAN также прокомментировала народная артистка России Лариса Долина. Она отметила, что деятели, признанные иностранными агентами, занимают разные позиции и по-разному высказываются о России.

SHAMAN оказался под угрозой исков из-за «поющих иноагентов» в клипе

Продюсер Иосиф Пригожин, в свою очередь, выразил мнение, что государство должно активно участвовать в определении границ допустимого в творческой сфере и задавать культурные тренды.

*Внесен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иноагента.