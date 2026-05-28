Из замка Пугачевой предлагают сделать музей

Из замка Аллы Пугачевой в Подмосковье предложили сделать музей. Как сообщает «КП», с такой идеей выступил шоумен и продюсер Гера Иващенко.

По его словам, артистке следует перевести имущество в ИП, присвоить статус музея и делать там экскурсии. По мнению Иващенко, спрос на такие мероприятия будут — продюсер и сам бы сходил туда.

«А деревня Грязь приобрела бы какой-то потенциал. Даже, если мы в нашей стране с негативом относимся к каким-то заявлениям, то почему бы не использовать это во благо и продвигать населенный пункт в Российской Федерации, деревню Грязь, куда люди начнут ездить на полдня на экскурсии», — заявил шоумен.

Иващенко добавил, что дому даже можно присвоить «государственный статус» как «символу уходящей эпохи», поскольку строить подобные дворцы нет смысла.

Своим мнением также поделилась бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина. Она заметила, что бывала в этом замке, но жить бы она там точно не смогла. Знаменитость призналась, что не может представить людей, которые выкупили этот дом — разве что большие поклонники Пугачевой, или для тематических вечеринок и мероприятий.