Сотни сбежавших из РФ знаменитостей рискуют столкнуться с новыми проблемами

Госдума приняла законопроект об аресте в России имущества беглецов за дискредитацию армии, призывы к санкциям и экстремизм. Как сообщает Life.ru, под ударом оказались сотни иностранных агентов, которые теперь могут лишиться активов в стране.

Законопроект предлагает арестовывать имущество сбежавших за границу и совершивших административные правонарушения против интересов России. Мера стала продолжением санкций, введенных ранее — с 1 марта 2025 года все российские доходы иноагентов стали выводиться на особый банковский счет, снять деньги с которого можно только в случае снятия этого статуса.

Имущество будет изыматься у тех из них, кто занимался дискредитацией ВС РФ, призывал вводить санкции против России, пропагандировал нацистскую символику, производил и распространял экстремистские материалы, не платил штрафы. При этом, согласно поправкам, стоимость изымаемого имущества не ограничивается размером штрафа.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года, из-за чего у всех сбежавших из России знаменитостей осталось всего три месяца, чтобы попытаться избавиться от всего, что у них осталось в стране.

Кто рискует больше всех

В первую очередь закон ударит по супругам Алле Пугачевой и Максиме Галкине* (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Они могут лишиться своего замка в Подмосковье стоимостью в 1 млрд рублей. Еще осенью 2024 года Мосгорсуд установил, что Галкин* использует зарубежные концерты для распространения недостоверных сведений об СВО, а общественники несколько раз поднимали вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также пострадать может писательница Людмила Углицкая* (признана Минюстом РФ иностранным агентом). В конце октября 2025 года Савеловский районный суд Москвы привлек ее к административной ответственности. Отмечается, что она не раз оскорбляла ВС РФ и говорила, что отправляет деньги на ВСУ. По данным издания, еще в 90-е годы ее семья приватизировала пять квартир в ЖК «Советский писатель».

Под угрозой оказались и две дорогих квартиры политика Льва Шлосберга* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) в Перми. В ноябре 2025 года Шлосберга* признали виновным в уклонении от исполнения обязанностей иноагента и приговорил его к 420 часам обязательных работ. Суммарно с октября 2024 года в его отношении возбуждены три уголовных дела.

Пострадать может и рэпер Оксимирон* (Мирон Федоров*, признан Минюстом РФ иностранным агентом). В феврале его заочно арестовали на два месяца из-за нарушений требований иноагентов. Кроме того, его трижды штрафовали за подобные преступления. Другой рэпер, Моргенштерн* (признан Минюстом РФ иностранным агентом), также получал штраф по уголовному делу об уклонении от обязанностей иноагентам.

Другой музыкант — Максим Покровский* (признан Минюстом РФ иностранным агентом). 17 февраля суд оштрафовал его за уклонение от обязанностей иноагента. Под угрозой находится его московская жилплощадь, которую он переоформил на свою супругу. Семья пыталась продать ее даже с мебелью, но покупателей до сих пор так и не нашлось.

Уже продали квартиры

В феврале 2026 года прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело в отношении Семена Слепакова* (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Ведомство установило, что комик в течение прошлого года дважды привлекался к ответственности за нарушение обязанностей иноагента, при этом с октября 2025 года он продолжает распространять материалы в соцсетях без маркировки.

В 2022 году Слепаков* срочно избавился от жилья. Объекты продавались с большой скидкой — потери артиста составили около 70 млн рублей. После этого он закрыл остатки бизнеса и переехал в Израиль.

Блогер Шпак* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) в России приговорен к восьми годам лишения свободы за распространение фейков о ВС РФ. Кроме того, сейчас в его отношении ведется дело о надругательстве над государственными символами после публикации видео, на котором мужчина сжигал российский паспорт. В 2023 году блогера также несколько раз штрафовали.

В России от имущества он избавился. В прочем, за границей у него ситуация не лучше — Шпак* вложил в Турции деньги в строительство коттеджей, однако позднее оказалось, что строительство на участках запрещено.

Писатель Дмитрий Глуховский* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) приговорен в России к восьми годам лишения свободы по статье о фейкам. В свете развития истории с поправками об аресте имущества иноагентов он переписал на пожилую мать апартаменты на Петровке, а после от ее имени пытался продать их за 200 млн рублей.

Рэпер Иван Алексеев* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) неоднократно получал штрафы. В декабре 2021 года музыкант уехал в Литву — вероятно, из-за проверок полицейских. Тогда же он стал избавляться от имущества. Подруга артиста, Монеточка* (Елизавета Гырдымова*, признана Минюстом РФ иностранным агентом), также получала штрафы, но взять с нее нечего — московскую квартиру она продала после переезда в Литву.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.