Полина Диброва воссоединилась с бывшим мужем по важному поводу

Экс-супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина поделилась радостью — их сыну исполнилось 11 лет. По случаю дня рождения она опубликовала трогательное поздравление и рассказала о семейных ценностях. Она также опубликовала фото с праздника.

Ради этого дня они с бывшим супругом собрались за одним столом.

Полина призналась, что хорошо помнит день, когда сын появился на свет. Она назвала этот момент «чудом». В своём обращении она подчеркнула, что основой воспитания считает отношения между родителями — уважение, любовь и взаимную поддержку.

«Я безумно люблю своих сыновей и благодарна Дмитрию за участие и огромный вклад в их развитие», — написала она, добавив, что семья провела этот день вместе.

По словам Дибровой, несмотря на жизненные перемены, семейные традиции остаются неизменными. А перемен в жизни семьи Дибровых хватает. На дня Дмитрий вышел в свет с Еленой Товстик — бывшей женой нынешнего избранника Полины Романа Товстика.

«Жизнь непредсказуема, но фундамент и традиции незаменимы», — отметила Диброва, подчеркнув, что менять в семейной системе ничего не планирует.

