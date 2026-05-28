Ирина Дубцова бросила своего жениха-бизнесмена

Певица Ирина Дубцова рассталась с бизнесменом Иваном Петренко. Об этом сообщают СМИ. Ранее поклонники пары считали, что отношения артистки и предпринимателя могут закончиться свадьбой.

По данным источников, в последнее время в отношениях Дубцовой и Петренко возникли сложности, после чего певица приняла решение о расставании. Сама артистка пока не комментировала изменения в личной жизни.

— Дубцова рассталась со своим избранником. Он уже съехал от нее. Это была инициатива Ирины. Иван просто утомил певицу своим характером, — рассказали источники StarHit.

Сейчас Ирина Дубцова продолжает делиться в соцсетях творческими планами и позитивными моментами. Ранее певица была замужем за солистом группы PLAZMA Романом Черницыным, от которого родила сына Артема. У Ивана Петренко также есть двое детей от предыдущих отношений.

При этом 13 февраля Дубцова заявила, что в будущем может родить еще одного ребенка. За год Дубцова сблизилась с детьми Петренко, особенно с Мироном, который хочет называть ее мамой. Она призналась, что иногда не знает, как реагировать на его попытки, и наслаждается процессом общения.