Полина Диброва сообщила о переезде в замок Пугачевой и Галкина*

После того, как Алла Пугачева и Максим Галкин* с детьми покинули Россию, они выставили свой огромный замок в деревне Грязь на продажу. Однако прошло уже несколько лет, а сбыть особняк с рук им так и не удалось.

Не раз бывала в замке Полина Диброва. Сейчас вместе со своим избранником Романом Товстиком она снимает небольшой дом в элитном поселке. Однако покупать роскошное жилье Галкина* и Пугачевой Полина даже не думает. Диброва заявила, что переезжать туда не намерена, потому что не смогла бы там жить.

"Для меня обстановка необычная и, скажем так, жить бы я там точно не смогла. Но интересно", - призналась Полина.

По ее мнению, теперь такие огромные дома просто не в моде, потому что требуют больших финансовых вложений.

"Сейчас в тренде небольшие дома, потому что все понимают, что эти дома нужно обслуживать. Зачем покупать что-то огромное и вкладывать кучу денег туда, если у тебя нет возможности? Жить нужно всегда по средствам", - заявила Диброва "КП".

Она высказала мнение, что замок можно "оживить", если приспособить его для тематических вечеринок. А шоумен и продюсер Гера Иващенко предложил сделать из хором Пугачевой музей и проводить там экскурсии.

*Внесен Минюстом России в Реестр физлиц-иноагентов