Роман Курцын высказался о непростом характере Акиньшиной

Актер Роман Курцын поделился впечатлениями от работы с актрисой Оксаной Акиньшиной. В программе «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком на СТС он ответил на вопрос о ее непростом характере.

Недавно Курцын и Акиньшина сыграли супругов в фильме «Сказочные выходные». В ходе интервью режиссер спросил у актера, продолжает ли артистка «строить группу».

«Я бы не сказал. Может, она чувствует сильное мужское плечо рядом», — ответил Роман.

По слухам, Акиньшина является настоящей «грозой» на площадке, а также строга даже к собственным детям. Вместе с тем Бондарчук отметил, что и Курцын бывает крайне требователен к съемочной команде.

«Меня ведь почему артисты не любят? Я не терплю хамства в нашей среде. Часто бывало, что я отводил артистов в сторону со словами: "Можно тебя на секунду?" Когда они вели себя по-свински. К сожалению, я не могу такого терпеть. Особенно, когда это направлено на женщин. У меня сразу забрало падает», — признавался он.

Роман на этой почве признался, что у него случались даже открытые конфликты. Дело могло дойти и до драки, а домой артист возвращался с подбитым глазом.