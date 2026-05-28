Денис Клявер высказался о развале семьи

Денис Клявер состоит в третьем браке. О личной жизни артист рассказал в новом интервью.

Певец отметил, что с супругой Ириной у них жизнь еще "круче", чем кажется со стороны.

"Просто мы очень скромные", - сказал артист.

"Знаете, счастье любит тишину, и мы стараемся не выкладывать все наружу, на всеобщее обозрение," - рассказал Клявер.

Он объяснил, что им с супругой повезло, ведь им интересно друг с другом потому, что у каждого есть свои увлечения, они постоянно развиваются, у каждого из них есть своя жизнь.

В последнее время в шоу-бизнесе наметилась тенденция разводов, причем расстаются пары, которые давно были вместе. Певец высказал мнение, почему разваливается семья. "Мысли обычные, понятные: просто печально. Если люди расходятся, кто-то уходит, значит, тот человек чем-то недоволен", - заключил артист.

Клявер отметил, что с годами совместной жизни люди не только обретают любовь, но и родственную связь, передает Starhit.