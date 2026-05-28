Ведущий «Битвы экстрасенсов» откровенно заговорил о борьбе с алкогольной зависимостью

Сергей Сафронов, ведущий «Битвы экстрасенсов», откровенно рассказал о борьбе с алкогольной зависимостью. В разговоре с «Москвой 24» иллюзионист признался, что он алкоголик. Сергей сталкивался с запоями — по его словам, ему было тяжело остановиться.

«Я не умею останавливаться. Это мог быть несколькодневный запой, и это выглядело очень-очень ужасающе», — откровенно высказался он.

Сафронов уверен: алкоголизм неизлечим. На данный момент он не пьёт алкогольные напитки уже три года. Справляться с зависимостью ему помогает супруга Екатерина.

Ранее Сергей Сафронов раскрыл скандальную правду о популярном шоу. Он заявил, что все участники «Битвы экстрасенсов» — актёры.