Ведущий «Битвы экстрасенсов» откровенно заговорил о борьбе с алкогольной зависимостью

Ведущий «Битвы экстрасенсов» Сергей Сафронов откровенно заговорил о борьбе с алкогольной зависимостью
Сергей Сафронов, ведущий «Битвы экстрасенсов», откровенно рассказал о борьбе с алкогольной зависимостью. В разговоре с «Москвой 24» иллюзионист признался, что он алкоголик. Сергей сталкивался с запоями — по его словам, ему было тяжело остановиться.
«Я не умею останавливаться. Это мог быть несколькодневный запой, и это выглядело очень-очень ужасающе», — откровенно высказался он.
Сафронов уверен: алкоголизм неизлечим. На данный момент он не пьёт алкогольные напитки уже три года. Справляться с зависимостью ему помогает супруга Екатерина.
Ранее Сергей Сафронов раскрыл скандальную правду о популярном шоу. Он заявил, что все участники «Битвы экстрасенсов» — актёры.
«Я изначально знал, что экстрасенсов не существует. Все участники, которые приходили в шоу, это актёры. Мы же живём в 21-м веке, какие колдуны, хоббиты, орки? Я понимаю, что человек приехал в гримёрку, вставил линзы, надел куртку, и вот он — вампир», — высказывался он.