Кудрявцева публично приревновала Лазарева, вызвав новую волну пересудов

Звезда не стала скрывать эмоций, увидев своего давнего воздыхателя с другой женщиной.

© WomanHit.ru

Сергей Лазарев «рассекретился». Артист опубликовал совместное фото с изящной блондинкой, которая стояла лицом к нему, но спиной к объективу камеры. Само собой, поклонники сразу узнали в ней Полину Гагарину. К тому же артистка накануне делилась аналогичным снимком, только инкогнито на нем был Лазарев. Фанаты сразу вычислили его по телосложению и затылку.

Теперь у подписчиков не осталось сомнений, что исполнители готовят новую совместную песню, и скорее всего она будет про любовь и страсть. В комментариях начались активные обсуждения задумки артистов.

«Следующий пост должен быть „Мы женимся“», «Интрига не получилась. Вы слишком узнаваемы. Даже сзади», «Такая конспирация, прям не могу», — пишут фолловеры.

Но самый оригинальный оставила Лера Кудрявцева, закадычная подруга Лазарева. Она опубликовала эмодзи с лежащей вниз лицом на полу блондинкой, имея в виду себя.

«Лера, это что?», «А все уже, раньше надо было думать», «Лера приревновала», «Лерыч, спокойно», «Лера, вставай. Он только твой. Возьми себя в руки», — шутят над ситуацией поклонники.

Многие из них не скрывают, что им хотелось бы видеть на месте спутницы Лазарева именно Кудрявцеву. Между певцом и телеведущей всегда летали искры, «химия» чувствуется за версту. Но либо они слишком талантливо изображают взаимную симпатию, либо осознают, что их роман не приведет к чему-то серьезному, ибо держаться на предельно допустимой дистанции. К тому же Лера давно замужем за хоккеистом Игорем Макаровым, и разводиться пока точно не планирует.