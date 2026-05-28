Мать актера пояснила, как так вышло. Глеб приобрел себе отдельную квартиру еще до призыва в армию, но теперь своего угла у него нет.

27-летний Глеб Калюжный на днях вернулся из армии и теперь вынужден будет снимать квартиру. При этом до службы у актера было собственное жилье. Как так вышло, что теперь звезде приходится жить на чужой жилплощади, пояснила его мама.

«Сейчас Глеб будет снимать жилье, потому что свою квартиру, которую купил, он отдал крестной. Это моя тетя, его бабушка. Так получилось, что она, будучи женой военнослужащего, в итоге осталась без жилья, поскольку переехала сюда из Казахстана. И Глеб щедро просто отдал ей квартиру», — говорит Наталья в беседе со «СтарХитом».

Судя по всему, Калюжного пока не особо заботит квартирный вопрос. Он полон амбиций и творческих планов и уверен, что еще успеет заработать на жилье. К тому же семью создавать Глеб пока не стремится. Сам он не высказывался о личном, лишь намекнул, что сейчас его сердце свободно, а его критерии выбора девушки после армии сильно поменялись. Мать артиста не печалится на счет того, что не скоро понянчит внуков.

«Пусть пока погуляет», — заявила она в беседе с журналистами.

Напомним, в октябре 2024 года Глеб должен был явиться в военкомат, но повестку проигнорировал. В марте 2025 года на него завели уголовное дело за уклонение от срочной службы. Оснований для отсрочки не было. После допроса в Следственном комитете актер частично признал вину и сам отправился в военкомат за повесткой. В армию он отправился в конце мая. Уголовное преследование прекратили.