Известный продюсер оценил возможные изменения в образе Вани Дмитриенко

Певец Ваня Дмитриенко не станет менять свой имидж и репертуар в течение ближайших 10 лет. Как сообщает News.ru, об этом заявил продюсер Павел Рудченко.

Эксперт отметил, что сейчас творчество артиста направлено не на молодежь, а на более старшую возрастную аудиторию.

«Сейчас, соответственно, он работает уже не на зумерскую публику, а на ту, которой до 35 лет. Предположу, что ему в ближайшие годы ничего особо менять не надо», — заявил Рудченко.

Ранее сообщалось, что концерт Дмитриенко вызвал недовольство среди посетителей из-за неудачного расположения мест. Некоторые зрители обнаружили, что их разместили в секторе, откуда видно только стену, а вместо обычных кресел там стояли деревянные лавки. За билеты они заплатили около 5 тысяч рублей.