Назван один минус дома Стивена Сигала на Рублевке

Маленькая площадь земельного участка под домом американского актера Стивена Сигала в поселке «Конус» на Рублево-Успенском шоссе мешает быстро продать объект. О проблеме недвижимости рассказала основатель агентства «Безфильтров» Ригина Гордеева в беседе с ТАСС.

Площадь особняка, о котором идет речь, составляет 500 квадратных метров, а площадь участка — 15 соток. Объект включает двухэтажный дом, гараж на две машины, гостевой дом с баней и беседки для барбекю. Продавец просит за объект 650 миллионов рублей, хотя изначально цена составляла 700 миллионов рублей.

По словам Гордеевой, стоимость спорная.

«При бюджете 650 миллионов рублей покупатель приобретает не просто дом. Он покупает приватность, дистанцию до соседей, собственную среду, сценарий жизни. А 15 соток для дома 500 квадратов это уже почти "городская посадка", а не классический люкс. Пропорции вызывают вопросы», — объяснила эксперт.

Она добавила, что по рыночной цене такой объект можно продать за 6-12 месяцев, однако с переоценкой 20-30 процентов срок экспозиции увеличится до двух-трех лет. «А если продается легенда вместо актива, то объект может зависнуть очень надолго», — заключила риелтор.

Ранее риелтор Достовалова заявила, что цена особняка Сигала является адекватной. По ее словам, стоимость могли немного снизить после оценки спроса.