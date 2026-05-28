Шестой ребенок, поддержка Украины, ликвидация бизнеса: как живет Водянова

Российская супермодель Наталья Водянова объявила о шестой беременности. News.ru рассказал, что об этом известно, как сложилась ее личная жизнь и что знаменитость говорила об СВО.

Шестой ребенок в 44 года

Водянова появилась на обложке летнего номера французского Vogue. Руководитель редакционного контента издания Vouge France Клэр Томпсон-Джонвиль поделилась, что в начале года модель доверилась ей и рассказала, что ждет своего шестого ребенка в 44 года.

«В ходе нашей беседы Наталья стала идеальным воплощением того самого материнства — осознанного, выбранного по собственной воле и принятого всей душой. Она с глубокой признательностью размышляла о том, какое это счастье — получить такой шанс», — заявила она.

На обложке журнала беременная Водянова предстала в непринужденном стиле. Она выбрала облегающее короткое платье, а также дополнила образ кедами. Этот выпуск журнала целиком посвящен вопросам фертильности и материнства.

Наталья Водянова родит третьего ребенка от французского миллиардера Антуана Арно. Первым мужем модели был британский художник Джастин Тревор Беркли Портман — в браке родились трое детей. Супруги развелись в 2021 году.

Поддержка Украины

Наталья Водянова выступает против спецоперации на Украине. Она оказывает помощь украинским беженцам. Модель заявляла, что, как мать, в случае любых потрясений она может думать только о детях.

«В эти дни мое сердце и мои мысли с матерями и женщинами, которых уже коснулось и еще может коснуться происходящее на Украине, я думаю только о них и их детях. В одиночку я, конечно, не смогу помочь всем, но вместе мы можем сделать очень и очень многое», — высказывалась она в соцсетях.

Ликвидация бизнеса

В мае 2026 года стало известно, что бизнес супермодели «Супернова продакшенс» находится в стадии ликвидации с 16 января 2026 года. Компания занималась производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Ее создали в 2019 году для производства видео для благотворительного фонда модели «Обнаженные сердца».

По данным СМИ, чистый убыток компании Водяновой в 2025 году достиг 35,9 млн рублей. В 2024 году сообщалось, что убыток составлял около 6 млн рублей. Причины ликвидации официально не разглашаются. Формально Водянова остается владелицей фирмы, однако фактическое управление осуществляет директор Елена Дмитриенко.