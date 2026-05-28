Дети Акиньшиной от прежнего брака переехали к ней и Козловскому

Дети актрисы Оксаны Акиньшиной от продюсера Арчила Геловани теперь живут вместе с матерью. Об этом сообщил продюсер Леонид Дзюник.

Он отметил, что ранее Акиньшина не имела возможности постоянно жить вместе с детьми, из-за чего подвергалась критике со стороны общественности.

— Она не делает аборты, а рожает от любимых мужчин. И неважно, с кем дети живут, она дает жизнь. Тем более сейчас все дети с ней! И старшие, и маленький. Маленький, наверно, очень красивый будет, мама с папой такие красивые оба! Оксана — артистка, она работает, ей надо заниматься карьерой, это ее право, а с детьми она сама разберется, — сказал Дзюник.

По его словам, бывший супруг актрисы не возражал насчет того, чтобы сын и дочь воссоединились с матерью. Продюсер также допустил, что Арчил Геловани мог поддержать актера Данилу Козловского в сложный период его карьеры. По мнению Дзюника, Акиньшина и ее бывший муж смогли урегулировать все вопросы между собой, передает Woman.ru.

Недавно Данила Козловский и Оксана Акиньшина стали родителями. У пары родился сын. Малыша назвали Лео. Долгое время актеры официально не подтверждали своих отношений, но со временем поклонникам стало понятно, что они точно вместе. История любви Акиньшиной и Козловского — в материале «Вечерней Москвы».