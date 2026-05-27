Роза Сябитова пожаловалась на повышенную раздражительность из-за возраста

Роза Сябитова рассказала, что стала раздражительной с возрастом. Телеведущая в личном блоге поделилась своими переживаниями на этот счёт.

© Соцсети

«Учёные утверждают, что это явление в большей степени связано с возрастом, так как мозг стареет — и это меняет порог терпения. С возрастом меняется работа префронтальной коры», — отметила знаменитая сваха.

Телеведущая добавила, что раздражительность также может возникать из‑за хронической боли, которая «давит» на нервную систему каждый час каждого дня.

«Психологи называют это „болевой нагрузкой“. Когда она высокая, ресурса остаётся меньше на всё остальное — на терпение, на юмор, на снисходительность», — написала Роза.

Телеведущая призналась, что ощущает нечто подобное: последней каплей может стать «первый же лишний звук, вопрос или движение».

Ранее звезда шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова призналась, что больше не ездит за границу. От путешествий по миру сваха отказалась после того, как едва не попала в тюрьму в Таиланде. Телеведущая приняла для себя решение: отдыхать только в России. Кроме того, теперь Сябитова считает, что перед поездкой в другую страну следует досконально изучать её нормы и законы.

Читайте также: Роза Сябитова сообщила, что ей предстоит операция: «Результаты неутешительные»