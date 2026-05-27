Ольга Дибцева рассказала, как ее 10 лет преследовала сталкерша

Актриса Ольга Дибцева рассказала о том, как ее преследовала сталкерша — это продолжалось на протяжении десяти лет. Об этом сообщает «Леди Mail».

По словам Дибцевой, сталкерша проявляла к ней ненависть и даже выходила на связь с ее знакомыми, чтобы опорочить актрису. Кроме того, Дибцевой поступали от нее угрозы расправы.

В итоге актриса обратилась в полицию. Там выяснили, что преследовательницей оказалась 60-летняя женщина, которая живет далеко от Москвы. После этого сталкерша перестала появляться.

«Это было жутко. Я обращалась в полицию, там выяснили, что этой даме 60 и живет она где-то далеко от Москвы, что меня немного успокоило. А два года назад она совсем пропала, перестала меня доставать — надеюсь, вылечилась», — рассказала актриса.

