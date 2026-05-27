Полина Гагарина назвала причину подачи иска против Совета ЕС

Певица Полина Гагарина подала жалобу в Суд ЕС общей юрисдикции из-за того, что санкции Евросоюза привели к блокировке ее произведений на международных музыкальных площадках.

Об этом артистка сообщила ТАСС.

«Я бы спокойно отнеслась к наложенным на меня санкциям, если бы мне не заблокировали те музыкальные площадки, где я могла свободно выкладывать свою музыку для моих слушателей. Именно поэтому я подала жалобу в суд по правам человека», — пояснила артистка.

Гагарина была включена в 14-й пакет антироссийских санкций ЕС. Нынешний иск артистки к Совету Евросоюза стал уже вторым: первый она подала в 2024 году, но решение по нему до сих пор не вынесено, и никаких подвижек нет.

Сама Гагарина неоднократно подчеркивала, что санкции против нее носят политически мотивированный характер и не имеют отношения к ее творческой деятельности.

Суд ЕС зарегистрировал иск Полины Гагариной против Совета Евросоюза

По словам представителей артистки, блокировка ее треков на музыкальных онлайн-площадках лишила ее возможности делиться своим творчеством с поклонниками. Юристы певицы настаивают, что это нарушает фундаментальное право на свободу распространения информации и культурного самовыражения, гарантированное международными договорами.

Ранее Полина Гагарина в сияющем мини-платье спела на сцене.