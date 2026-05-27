Бывшая жена Диброва рассказала о работе уборщицей

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина Диброва заявила, что в подростковом возрасте работала уборщицей в парке. Ее слова приводит KP.RU.

«Я работаю с 13 лет. На своей первой работе я убирала в парке, была разнорабочей. Подметала в парке, когда у меня были летние каникулы», — рассказала Диброва и добавила, что позднее работала промоутером.

По словам бывшей жены ведущего, заработанные деньги она потратила на свой первый сотовый телефон.

Ранее Диброва поделилась историей о том, как однажды влепила пощечину бывшему мужу. Она призналась, что сильно разозлилась, когда застукала его в гостиничном номере с двумя женщинами.

Дибровы развелись в сентябре 2025 года. Они прожили вместе 16 лет. У пары трое сыновей: Александр, Федор и Илья.