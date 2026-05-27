ФНС закрыла компанию Алсу после 8 лет работы

Компания ООО «Эксклюзив Арт», принадлежащая певице Алсу, прекратила свою деятельность после восьми лет работы. Об этом сообщает «Звездач».

Как выяснил Telegram-канал, ликвидацию компании провела налоговая служба. Фирма была зарегистрирована в феврале 2018 года, и все эти годы Алсу оставалась ее единственным владельцем. Процесс ликвидации начался после принятия соответствующего решения и назначения ликвидатора.

На момент закрытия у компании осталась непогашенная налоговая задолженность примерно в 15 тысяч рублей.

Еще в 2023 году СМИ писали, что ФНС заблокировала счета «Эксклюзив Арт», но причина не раскрывалась. По данным SHOT, 2023 год концертное агентство Алсу закрыло с убытком в 2,6 млн рублей.

Через эту компанию шли денежные операции по выступлениям Алсу. СМИ подчеркивали, что «Эксклюзив Арт» — последний бизнес Алсу в России.

В июле 2025 года издание «СтарХит» сообщало, что певица Алсу продала недвижимость на Рублевке за три месяца до развода с бизнесменом Яном Абрамовым. По данным издания, Алсу в феврале 2024 года совершила сделку о продаже земельного участка общей площадью 6 тысяч кв. м, а также расположенные на нем два жилых дома площадью 3 тысячи 112,9 кв. м и 229,9 кв. м; подземный гараж (632,8 кв. м) и нежилое здание (223,5 кв. м).

