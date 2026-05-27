Ольга Дибцева рассказала о хейте из-за похудения

Звезда фильма «Холоп» Ольга Дибцева рассказала, что её похудение на 37 кг вызвало далеко не только положительные отзывы. Часть подписчиков разочаровалась в звезде после того, как она постройнела.

Об этом знаменитость рассказала в интервью «Леди Mail».

«Да, у меня действительно много подписчиков‑мужчин, и они мне прям угрожают: „Полюбим вас, только если вы вернётесь к прежним формам!“ Это забавно, конечно. И, само собой, такое меня уже давно не обижает», — поделилась знаменитость.

Актриса добавила, что поддерживает новый вес в 55 килограммов с помощью спорта, который стал рутиной и привычкой.

Ранее Ольга объясняла: ключ к успеху лежал не через врачей и анализы, а через работу над собой — она пересмотрела отношение к телу и нашла мотивацию. Актриса призналась, что долгие годы набирала вес из‑за стресса — «заедала» переживания и недовольство жизнью.