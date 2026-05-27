Рэпер Птаха объяснил, что его привлекает в масонстве

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) рассказал, как попал в масонство, и поделился преимуществами членства в организации.

«Я вступил в орден много лет назад и не скрывал этого. <…> Масоны — не тайная организация. Сложно быть тайной организацией, когда в ордене состоят миллионы людей. Скорее, „организация с тайнами“», — рассказал музыкант в беседе с News.ru.

Артист отметил, что масоны не обязаны скрывать свои лица, но некоторые члены ордена предпочитают держать свой статус в тайне из‑за места работы или по другим личным причинам.

«Масонский уклад мне кажется достаточно интересным. Он помогает развиваться как личности в целом. Меня привели мои друзья — я даже не знал, что они состоят в ордене. Но как‑то у нас зашёл разговор о тамплиерах, и они пригласили меня на своё мероприятие. Там я познакомился с другими братьями и со временем получил приглашение», — поделился Птаха.

Ранее стало известно, что артист получил титул Досточтимого Мастера ложи России. Решение о повышении звания приняли все участники тайного общества.

Великая ложа России — единственная подобная организация, официально работающая в РФ. Её признаёт значительная часть масонских лож в разных странах мира. Представители ложи называют своей основной задачей благотворительную и просветительскую деятельность.