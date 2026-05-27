Анна Асти отсудила 400 тысяч рублей за кавер на хит «По барам» на татарском языке

Анна Асти отсудила 400 тысяч рублей за кавер на её хит «По барам» на татарском языке. Об этом Super узнал благодаря данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile. По нашей информации, музыкальный лейбл певицы ООО «Феникс Мьюзик» выиграл суд о нарушении авторских прав — организация требовала один миллион рублей в качестве компенсации с популярного в России видеопортала и Сабины Алиевой, администратора канала, где был опубликован кавер.

Речь идёт о проекте «Музлофт-Тур», который ведёт Стас Ярушин. Именно в его эфире «По барам» была исполнена на татарском языке заслуженной артисткой Башкортостана Гульназ Асаевой (сам ведущий летом прошлого года признавался, что для него иск от артистки стал настоящим шоком).

В документах, опубликованных на Rusprofile, сообщается, что «истцом был выявлен факт нарушения ответчиками исключительных прав на произведение, а именно: перевод текстовой части произведения, доведение до всеобщего сведения и использование произведения в составе аудиовизуального произведения».

Первоначально ответчиком выступал Ярушин, однако ему впоследствии удалось избежать ответственности, как, собственно, и владельцу видеосервиса. А вот Сабина Алиева нарушение признала, но заметила, что сумма компенсации является необоснованно завышенной. По итогу она была снижена судом до 400 тысяч рублей. Вдобавок Алиева должна оплатить госпошлину в размере 22 тысяч рублей.

По нашей информации, решение ещё может быть обжаловано в апелляции.