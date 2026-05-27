Мама объявившей о беременности Водяновой дала комментарий

Наталья снялась для обложки модного журнала.

В середине апреля в Сети начали активно обсуждать перемены во внешнем виде Натальи Водяновой. Супермодель тогда появилась на публике, и внимательные фанаты заметили ее округлившийся животик. Сама звезда отказалась как-либо это комментировать. Общественности оставалось лишь строить догадки.

Вчера интрига наконец раскрылась. 44-летняя Водянова весьма оригинально подтвердила слухи, снявшись для обложки свежего номера Vogue. Перед камерами она открыто продемонстрировала свою беременность. Для Натальи этот ребенок станет уже шестым.

Мама российской знаменитости едва сдерживает свои эмоции. Лариса Кусакина счастлива, что дочь подарит ей еще одного внука или внучку. Женщина дала комментарий журналистам портала Woman.ru. Она призналась, что про интересное положение дочери знала с самого начала: «Она, конечно, молодец. То, что она такой выросла — доброй, светлой — это все она сама, ее заслуга!».

Наталью и Ларису разделяют тысячи километров. Модель живет во Франции, в то время как ее мама — в Нижнем Новгороде.

«Она не хочет говорить о том, кто родится: мальчик или девочка. Это ее дело. Она и так молодец, смогла 6 месяцев в тайне все держать», — дополнила Лариса Викторовна.

Напомним, супермодель уже 15 лет счастлива с французским бизнесменом Антуаном Арно. Пара узаконила отношения осенью 2020 года. Сейчас они воспитывают двоих общих сыновей — Максима и Романа. Также у Натальи есть трое старших детей от первого брака.