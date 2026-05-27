Роза Сябитова рассказала о жуткой болевой нагрузке

Телесваха Роза Сябитова призналась, что стала чаще «взрываться», в том числе из-за хронических болей. Об этом сообщает «Пятый канал».

В своем блоге ведущая задалась вопросом, из-за чего она нервничает чаще обычного: из-за возраста или характера? Оказалось, ученые склоняются к первому. Выяснилось, что с годами префронтальная кора изнашивается.

Отдельной темой она назвала хроническую боль — в спине, суставах, голове. Медики называют это «болевой нагрузкой».

«Она давит на нервную систему каждый час каждого дня», — поделилась знаниями Сябитова.

Она заметила, что, когда нагрузка зашкаливает, человек не злится специально — он просто вымотан. В результате последней каплей могут стать любой лишний звук или вопрос. Роза узнает в этом себя и теперь будет думать, что с этим делать.