Валя Карнавал рассказала о жертвах ради мира кино

Блогер Валя Карнавал (Валентина Карнаухова) заявила, что отказалась от «инъекций красоты» и наращенных волос ради мира кино. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Во время общения с журналистами на премии RU TV Карнавал заявила, что накрашена под «натюрель-натюрель», хотя признала, что не все согласятся с этим в комментариях. Она подразумевает под ним «меньше ресниц, не четкие графичные стрелки». Кроме того, блогер сняла наращенные волосы, над которыми трудилась не один год.

«По поводу губ: подкалывала где-то два года назад, я не знаю, есть ли что-то там сейчас. Расхотелось. И хочется в мир кино уверенно шагнуть. Может быть скоро вообще без макияжа приду», — добавила она.

Ранее Карнавал расплакалась из-за вопроса о скандале из-за отмены ее рекламы для казахстанского бренда косметики. Она призналась, что переживает из-за произошедшего и ей неприятно.