Рэпер решил высказаться по поводу сомнений в болезни Чекалиной. Крид успел сделать собственные выводы после недавней встречи с блогершей.

Пока Лерчек и ее жених Луис Сквиччиарини продолжают тревожить поклонников своим отсутствием в соцсетях, слово взял Егор Крид. Рэпер не так давно повстречал Валерию Чекалину лично и высказался по поводу сомнений в ее диагнозе. Многие уверены, что онкологию блогерша выдумала, чтобы избежать тюремного заключения. На днях недоверие высказал и Отар Кушанашвили, который и сам проходил лечение от рака и прекрасно осведомлен, как чувствует себя пациент после химиотерапии.

В свежем интервью журналу «Мнение редакции может не совпадать» Крид заявил, что на днях имел возможность поговорить с Чекалиной. И у него нет ни грамма сомнений, что болезнь Валерии существует на самом деле. И хейтерам стоит поумерить свой пыл и перестать гнобить многодетную мать.

«Она мне рассказала, что люди ей желают смерти. У нее четвертая стадия рака, а весь Интернет обвиняет ее в том, что она притворяется. Такое сейчас время. Люди ненавидят людей, вот и все. И соцсети это провоцируют», — сетует Егор.

Накануне Крид поделился и важным событием в собственной жизни. Родная сестра артиста, Полина, родила дочь. И стать крестным отцом попросила новоиспеченного дядю. В этом статусе рэпер еще не бывал, и процесс таинства крещения явно вызвал у него массу эмоций. Он опубликовал несколько трогательных фото, на которых держит малышку на руках, крепко прижимая к себе.