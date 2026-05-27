Марк Эйдельштейн взбудоражил соцсети одним поступком

Поклонницы Марка Эйдельштейна обсуждают поведение актера на премьере российского проекта. Звезда «Аноры» спас от холода свою коллегу из Сербии Тину Стойилкович: он растирал ее руками, а затем отдал ей свою куртку, пишет Super.

Некоторые фанаты посчитали такую заботу чрезмерной, особенно с учетом слухов о романе Марка с Надей Ли Коэн. Пользователи заметили, что в США такой поступок могли бы расценить как харассмент.

В декабре 2025 года появились слухи о романе Эйдельштейна и британской модели, художницы и фотографа Нади Ли Коэн. Она работает в эстетике кэмпа, снимает ролики для знаменитостей, в том числе для Бейонсе, Tyler, the Creator и популярных брендов одежды.

К маю 2026 года ни одна из сторон официально не подтвердила отношения. Однако фотограф периодически публикует совместные снимки с актером в соцсетях. На одном из них Надя Ли Коэн сидит на коленях у Марка Эйдельштейна и обнимает его.

Также ранее стало известно, что Эйдельштейн исполнил главную роль в новогодней сказке «Щелкунчик». Он сыграл Франца — героя, который вместе с балериной Мари (София Лопунова) спасает важную постановку от Мышиного короля.