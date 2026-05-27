Развод, трагедия и внебрачный ребенок: судьба Вячеслава Шалевича

Вячеслав Шалевич получил Госпремию за роль Мурова в спектакле «Без вины виноватые», однако в закулисье его сравнивали с Казановой. За свою жизнь артист женился четыре раза и браков могло бы быть больше. Starhit вспомнил историю жизни актера в день его рождения.

Развод через две недели

Вячеслав Шалевич родился 27 мая 1934 года в Москве. Мама будущей знаменитости сбежала от мужа-офицера НКВД, когда была на восьмом месяце беременности, и воспитывала будущего актера вместе с сестрой. Слава считал папу погибшим на войне, пока в 70-х не встретился с ним на гастролях в Бийске.

Артист отмечал, что мальчики и девочки в его время получали образование раздельно, из-за чего общение с противоположным полом казалось таинством. В итоге первой женщиной 18-летнего актера стала Лена Каневская, отношения с которой продлились три года.

«На остаточных "парах" мы добрались до загса. Когда шел туда, ловил себя на мысли: зачем иду? Наш союз продержался две недели. Лена не понимала, почему муж допоздна задерживается в училище. Какие еще репетиции по ночам? Все это так не вписывалось в мою насыщенную, интересную студенческую жизнь, что я быстро вернул ее родителям. Лена восприняла разрыв спокойно, без трагедий», — рассказывал Шалевич.

В стенах Щукинского училища артист влюбился в Наталью Упеник. Влюбленные не стали тянуть со свадьбой. Вскоре у них родился сын Владимир, и пока карьера Вячеслава набирала обороты, супруга сидела дома с ребенком. Упеник ревновала мужа к успеху, из-за чего в семье участились скандалы. Шалевичу не хотелось возвращаться домой из театра.

Тяжелое предательство

На гастролях в Свердловске артист повстречал студентку студии при БДТ — Валентину Титову. Страсть быстро охватила влюбленных, даже несмотря на то, что Титова жила в Ленинграде. Вечерами артист ездил на поезде в Северную столицу, а после возвращался в театр.

В результате Щалевич развелся, а Валентину постарался перевезти в столицу и нашел работу — Владимир Басов искал молодых девушек в картину «Метель». Этим решением он устроил ей не только карьеру, но и личную жизнь.

«Однажды приехал в Питер, стал искать ее — не нашел. Позвонил Басову в гостиницу, к телефону подошла Валя. Состоялось тяжелое объяснение, оба плакали: "Мне лучше остаться с Басовым. Он не только зовет замуж, но и обещает снимать в каждом своем фильме. Ты же понимаешь, как это для меня важно"», — рассказывал Шалевич.

При этом Валентина отмечала, что отказалась от любви к артисту раз и навсегда. У него же так не вышло и через несколько лет он попытался встретиться с бывшей пассией, но когда увидел ее, то понял, что перед ним совсем другой человек.

Семейная трагедия

Во времена страданий по Титовой Шалевич загружал себя работой. Развеяться помогали вылазки в кафе на Арбате, где актер однажды увидел ослепительно красивую девушку. Та как раз посмотрела фильм «Хоккеисты» и ей очень понравился артист в ней.

«И вдруг возникаю я и прошу у нее номер телефона! Галя работала продавцом в цветочном магазине, составляла потрясающе красивые букеты. Она оказалась легким, веселым человеком, нравилась всем моим друзьям. Ей было 20 лет, мне — уже 32», — вспоминал актер.

Шалевич красиво ухаживал за девушкой и вскоре влюбленные поженились и купили кооперативную квартиру. Мужчина снова постарался пристроить избранницу на работу получше: продавщица прекрасно рисовала, и актер нашел ей место в школе. Однако оттуда ее уволили — оказалась, что Галя любит выпить и делала это в образовательном учреждении. Когда супруга артиста стала домохозяйкой, то ситуация лишь ухудшилась.

«Делал, что мог: клал жену в больницу, кодировал, обращался к экстрасенсам, обещавшим за огромные деньги решить проблему раз и навсегда. Надеялся: что-то изменится с рождением нашего сына Ивана, но нет — Галя продолжала выпивать. В итоге врачи поставили ей страшный диагноз — "цирроз печени". Галя уходила тяжело», — жаловался актер.

Галины не стало, когда сын пары Иван только окончил школу. Удар судьбы парень переносил плохо. Разрешить ситуацию попытался отец, устроив наследника администратором в Театр имени Вахтангова, но это не сработало. Справиться со всеми бедами актеру помогла новая любовь.

За несколько месяцев до Галины умер старший сын Шалевича Владимир — тоже из-за последствий алкоголизма. Актер долго винил себя, поскольку не знал, как сложилась бы его жизнь, не брось он вторую супругу.

Шанс на спасение

После таких трагедий потерять младшего ребенка артист попросту не мог, но и как вылечить парня, не знал. Однако судьба подбросила Шалевичу новый шанс на счастье — он познакомился с врачом-гинекологом по имени Татьяна. У женщины на 35 лет моложе подрастали двое детей и чем больше актер общался с семьей, тем больше хотел стать ее частью. Со временем Татьяна превратилась для артиста не только в возлюбленную, но и в заместителя, решающего организационные вопросы театра.

«Таня спасла меня от одиночества. Она считала, что нам просто необходим общий ребенок. Анечка появилась на свет, когда мне стукнуло 67. Всегда буду помнить, как впервые взял дочку на руки. Поскольку ребенка запеленали, измучил вопросами: "А у девочки все в порядке, все пальчики на месте? Их точно по пять на руках и ногах? Ты сама видела? Не шесть?"», — делился Шалевич.

В последующих интервью артист говорил, что хочет жить до тех пор, пока не поставит дочь на ноги. Вячеслава Шалевича не стало, когда его наследнице было 15. 21 декабря 2016 года он ушел из жизни в возрасте 82 лет.

Внебрачный сын

Через год после смерти всплыли новые подробности частной жизни Шалевича. Так, Дмитрий Федотов заявил, что является сыном актера. У парня сохранились снимки с дачи артиста. После смерти третьей супруги Шалевича он даже познакомился с братом Иваном, а оборвались встречи внебрачного сына с семьей, когда на горизонте возникла Татьяна.

Когда актер умер, вдова назвала Дмитрию ложную дату поминок. Иван же верил в то, что мужчина является его братом, из-за чего продолжал общаться с ним. Кроме того, сын Шалевича верил, что последняя жена его отца подделала завещание и обманула всех.

В итоге результаты ДНК-экспертизы, объявленные на одном из телешоу, опровергли связь Федотова и Шалевича. Гости студии стали обсуждать, что по какой-то причине сам актер общался с молодым человеком. Впрочем, эту тайну родители Дмитрия унесли в могилу.