Громкий скандал с Успенской и поддержка Киркорова: где сейчас Люся Чеботина

Певица Люся Чеботина, оказавшаяся в центре скандала из-за конфликта со своей коллегой Любовью Успенской, продолжает творческую деятельность. Что известно о ее личной жизни и карьере, разбиралось издание News.ru.

Ранее Успенская раскритиковала Чеботину под одним из видео с ней в соцсетях, заявив, что артистка ее «раздражает». Сначала за Чеботину вступилась ее мать, а затем и сама Люся ответила Успенской, заявив, что каждый год ее пытаются «забуллить чужими руками», однако это лишь мотивирует ее стать лучшей версией себя.

Через некоторое время Успенская отметила, что была в хороших отношениях с молодой исполнительницей, однако та ее обидела. Певица назвала девушку «неблагодарной» и «болтухой».

Отношение к Успенской

Сама Люся Чеботина призналась, что этот скандал вызвал у нее недоумение, так как после изменений в личной жизни Успенской в 2023 году общение между ними фактически прекратилось.

Артистка подчеркнула, что не держит обиды и не испытывает злости из-за произошедшего конфликта. Чеботина всегда допускает возможность примирения и предпочитает решать подобные вопросы в личном разговоре.

При этом певица поблагодарила за поддержку Филиппа Киркорова, заметив, что артист встал на сторону справедливости.

Личная жизнь

Люся Чеботина состояла в отношениях с музыкантом Юрием Киселевым (ЮрКиссом) — сыном владельца «Русской медиагруппы» Владимира Киселева и телеведущей Елены Север. Однако в итоге они расстались.

Исполнительница признавалась, что любила ЮрКисса, однако его отношение к ней осталось для нее загадкой.

«Я до сих пор сама не понимаю, что это было. Для меня было загадкой, почему парень ведет себя так, как будто бы мы пара, а я в этот момент не знаю, как реагировать», — пояснила она.

При этом Чеботина опровергла слухи о том, что бывший возлюбленный помогал ей финансово и дарил дорогие подарки. По ее словам, ничего подобного не было.

Сейчас артистка вновь в отношениях и уже познакомила возлюбленного со своей мамой и Филиппом Киркоровым, которого считает своим другом. Имя избранника она не раскрывает.

Люся Чеботина продолжает записывать песни и выступать на концертах. А 9 апреля состоялась девятая по счету музыкальная премия «Жара Music Awards», где она получила награду «Певица года».