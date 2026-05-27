Егор Крид высказался о болезни Лерчек

Певец Егор Крид (настоящая фамилия — Булаткин) сообщил, что недавно случайно встретился с заболевшей раком желудка блогершей Валерией Чекалиной, известной как Лерчек. Об этом он рассказал в интервью журналу «Мнение редакции», пишет StarHit.

По словам артиста, Лерчек пожаловалась на самочувствие и заявила, что люди в социальных сетях обвиняют ее во лжи и желают смерти.

«У нее четвертая стадия рака, а весь интернет обвиняет ее в том, что она притворяется. Такое сейчас время. Люди ненавидят людей, вот и все», — поделился Крид.

Ранее Крид сравнил себя с Иисусом и пожаловался, что люди никогда не узнают его настоящего. Он добавил, что согласен быть для людей «самым плохим», однако предупредил, что «Бог все видит» и «всем за все вернется».